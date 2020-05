Bluesfattincasa: Eugenio Finardi ospite virtuale dell’associazione corcianese

A Corciano il Blues va in scena anche durante l’emergenza sanitaria grazie al format ‘Bluesfattincasa’ ideato da Mauro Magrini e Arianna Fiandrini dell’associazione culturale Visualcam. Nella prossima puntata, in programma giovedì 14 maggio, sarà ospite un altro artista di rilievo come il cantautore Eugenio Finardi che parlerà del suo nuovo singolo ‘Milano Chiama’.

Il cantautore tra un live e un altro racconterà alcuni aneddoti della sua vita.

Nei primi due mesi di vita Magrini e Fiandrini hanno ospitato gli artisti sul divano di casa mandando in onda i loro videoclip tramite il gruppo fb Blusfattincasa (ad oggi quasi 1000 membri). Con l’emergenza coronavirus Bluesfattincsa si è adattato alla situazione cominciando a fare collegamenti in videoconferenza con gli ospiti. Il progetto, inaspettatamente, si è ampliato ed arricchito, grazie anche alla collaborazione di alcuni musicisti da tutte le parti d’Italia che hanno iniziato a dare consigli e a creare piccole rubriche.

“Bluesfattincasa – raccontano i suoi ideatori – è diventato un salotto culturale per tutti. Grazie a questa task force e alla collaborazione di due club live come l’Onda Road di Passignano sul Trasimeno e il Bad King di Perugia e l’associazione culturale La Parrocchhia del Blues, il format ha già avuto la possibilità di avere ospiti, prima di Finardi, come Andrea Braido, Finaz della Bandabardò, Bobby Solo, Fabio Treves, Dr Feelgood di Virgin radio e molti altri tra cui artisti internazionali come Mudcat e Andy J Forest”.

Il format va in diretta streaming (Facebook, Youtube, Periscope e Twitch) tutti i giovedì alle 21 ed inoltre è in onda sul digitale terrestre canale Tv Yes e su Sky canale 839 in differita.