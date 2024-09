Al Gherlinda di Corciano la carica dei 16mila per Sport village #Forza e coraggio

Grande successo per la VI edizione dell’evento organizzato con Associazione Giacomo Sintini e Coni Umbria. Ragazzi e famiglie hanno avuto la possibilità di conoscere e provare tante discipline

Si è confermata una grande festa per le famiglie all’insegna del sano divertimento e della solidarietà la sesta edizione di Sport village #Forza e coraggio, la due giorni che il centro di intrattenimento Gherlinda di Corciano ha ospitato, organizzata in collaborazione con l’Associazione Giacomo Sintini e il Coni Umbria e il patrocinio dei Comuni di Corciano e Perugia. Sono stati oltre 16mila i partecipanti dei due giorni dell’evento e 25 gli sport proposti con dimostrazioni ed esibizioni di istruttori federali e atleti e la possibilità di provarli nei campi pratica aperti a tutti. Le gallerie del Gherlinda si sono trasformate in veri e propri campi da gioco per quasi tutte le discipline proposte mentre l’area esterna della struttura ha ospitato le attività con pony e minimoto, entrambe molto apprezzate.

“Siamo contentissimi di riproporre questa manifestazione – ha commentato Simone Mainiero, direttore del Centro Gherlinda – perché è una festa per le famiglie, per i ragazzi, per il Gherlinda che ha visto le gallerie piene, movimentate e allegre. Abbiamo riproposto le Mini Olimpiadi sottoforma di gioco per vincere i biglietti del cinema. La manifestazione è bellissima ed è nata in collaborazione con l’Associazione Giacomo Sintini, per coniugare lo sport con il benessere e la solidarietà, e con il Coni Umbria”. “Felicissimo di questa sesta edizione – ha aggiunto Giacomo Sintini –. Anche quest’anno 25 sport hanno risposto al nostro appello, l’appello di una squadra ormai consolidata formata da Gherlinda, Associazione Giacomo Sintini e Coni che lavorano insieme per cercare di regalare questa due giorni di sport, un po’ diverso dal solito, a tante famiglie e a tanti ragazzi. Due motivi mi rendono molto orgoglioso di questa manifestazione: uno il fatto che cerchiamo di regalarci due giornate di divertimento, felicità e gioia non dimenticandoci di chi è più sfortunato di noi perché la nostra associazione raccoglie fondi durante l’evento,0 con cui cercheremo di portare avanti progetti benefici, il secondo motivo è che è bellissimo vedere quanti ragazzi e ragazze si cimentano in sport che non hanno mai provato”. “Una grande iniziativa – ha concluso Francesco Cocilovo, assessore allo sport del Comune di Corciano – e un grande weekend. Vedere così tante famiglie e bambini che vengono a scoprire nuove discipline è veramente una cosa che ci riempie il cuore di orgoglio. L’amministrazione non può che supportare iniziative del genere, l’auspicio è che eventi come questo possano ancora crescere negli anni. L’obiettivo è portare a conoscenza di sempre più persone diverse discipline sportive e anche il Comune in questo si sta adoperando”.