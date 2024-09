Al Gherlinda di Corciano torna ‘Sport village #Forzaecoraggio’

Sesta edizione della manifestazione organizzata con Coni Umbria e Associazione Giacomo Sintini. La presentazione a Perugia, martedì 10 settembre alle 11 nella sala Fiume di Palazzo Donini

Una grande festa all’insegna del sano divertimento e dello sport come veicolo di educazione per i giovani, in cui troveranno spazio tante federazioni e associazioni sportive del territorio. Torna al Gherlinda di Corciano, sabato 14 e domenica 15 settembre, ‘Sport Village #Forzaecoraggio’ giunto alla sesta edizione e organizzato dal centro di intrattenimento con il Coni Umbria e l’associazione Giacomo Sintini.

I dettagli della manifestazione saranno illustrati martedì 10 settembre alle 11 nella sala Fiume di Palazzo Donini, a Perugia, da Simone Mainiero direttore del Centro Gherlinda, Alessia Minniti, dell’associazione Giacomo Sintini, alla presenza di Domenico Ignozza, presidente del Coni Umbria, Pierluigi Vossi, assessore allo sport del Comune di Perugia, per il Comune di Corciano Francesco Cocilovo e Francesco Mangano, assessori rispettivamente ai rapporti con le associazioni e allo sport il primo e a cultura e turismo il secondo.