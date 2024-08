Incidente stradale a Corciano: denuncia per guida in stato di ebbrezza

La Polizia di Stato di Perugia è intervenuta nella tarda serata del 1° agosto a Corciano, in seguito a una segnalazione di incidente stradale tra due autovetture. All’arrivo sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno trovato una delle due auto, condotta da una donna di 41 anni, fuori strada e adagiata in un campo. L’altra vettura, guidata da una donna di 48 anni, era rimasta al centro della carreggiata.

Le due conducenti sono state identificate e, fortunatamente, entrambe sono risultate illese. Gli agenti hanno poi richiesto l’intervento della Polizia Stradale per eseguire i controlli necessari, compreso l’alcoltest. La conducente di 41 anni è risultata positiva con un valore di 2,18 grammi di alcol per litro di sangue, superiore al limite consentito di 0,5 grammi per litro.

In seguito ai rilievi, la donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada. Gli agenti hanno proceduto anche al ritiro della patente di guida e al sequestro amministrativo del veicolo.