Prove di comunicazione d’emergenza: radioamatori in azione al Colle della Trinita’

L’Associazione Radioamatori Italiani, Sezione di Perugia (A.P.S.E.T.S.), è protagonista oggi e domani di un’importante esercitazione di comunicazione d’emergenza al Colle della Trinità. Utilizzando stazioni radio configurate appositamente per simulare condizioni critiche, i radioamatori effettueranno collegamenti con stazioni sparse in Italia e nel mondo, mappando la copertura radio in tempo reale. L’obiettivo è verificare l’efficacia delle trasmissioni in situazioni di emergenza, in cui le comunicazioni tradizionali risultano interrotte.

Uno dei momenti chiave sarà l’esercitazione programmata oggi alle 14:30, durante la quale verrà simulata la ricerca di una persona dispersa munita di una radio PMR446 a bassa potenza. Grazie agli apparati radio A.R.D.F. (Automatic Radio Direction Finding), i radioamatori saranno in grado di individuare rapidamente l’area in cui si trova il disperso, permettendo alle Unità Cinofile del Gruppo Comunale di Protezione Civile “Perusia” di intervenire.

A seguire, avranno inizio le trasmissioni in HF e VHF, con l’obiettivo di mappare le comunicazioni su scala mondiale e nazionale. Le stazioni radio saranno alimentate autonomamente da gruppi elettrogeni, e le antenne verranno assemblate sul posto, come avviene durante le emergenze reali in zone prive di elettricità e infrastrutture di comunicazione.

Le operazioni hanno preso il via oggi alle 8:30 con il montaggio delle antenne e delle tende operative. L’esercitazione di ricerca del disperso avverrà alle 14:00, seguita dall’inizio delle trasmissioni radio alle 15:00, con collegamenti che dureranno 24 ore. Domenica mattina, alle 9:00, partiranno le trasmissioni sui 50 MHz, mentre alle 15:00 si procederà allo smontaggio del campo base e alla bonifica dell’area.

L’evento vedrà la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, tra cui il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, l’Onorevole Prisco, e altre autorità locali. La loro presenza testimonia l’importanza di simili esercitazioni per la gestione delle emergenze e il miglioramento delle capacità di risposta sul campo.

L’associazione invita la cittadinanza a partecipare, offrendo la possibilità di conoscere da vicino le attività dei radioamatori e il loro contributo alle operazioni di protezione civile, sia a livello tecnico che socio-culturale.

I radioamatori di Perugia hanno già svolto diverse prove sul territorio. Tra le più recenti, spiccano le operazioni di agosto dal Monte Serrasanta, il test di copertura europeo del 2 giugno da Pian di Massiano e le numerose esercitazioni dalla Sala Radio della Prefettura di Perugia, in collaborazione con la Protezione Civile. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per mettere alla prova le capacità di risposta in caso di emergenza, nonché per sensibilizzare il pubblico sull’importanza delle comunicazioni radio in contesti critici.