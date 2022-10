Calcio paralimpico: l’ASD Ellera debutta a Pontedera e vince i primi test match del campionato FIGC

L’ASD Ellera Calcio, dopo aver completato le procedure di iscrizione della propria squadra al Campionato di quarta categoria della Federazione Italiana Giuoco Calcio dedicata al calcio paralimpico e sperimentale, ha già disputato due partite. Nella giornata di sabato 15 ottobre la squadra si è recata a Pontedera per rappresentare l’Umbria e per disputare i primi test match, una sorta di pre-campionato, organizzati dalla FIGC. Entrambe le partite sono state vinte dalla ASD Ellera Calcio con i risultati di 9-0 e 6-0.

CALCIO PARALIMPICO: L’ASD ELLERA PRIMA SOCIETÀ IN UMBRIA AD ISCRIVERSI ALLA NUOVA DIVISIONE DALLA FIGC

Dal momento che ad oggi è l’unica squadra in Umbria la società dovrà scegliere se partecipare al campionato toscano con sede di gioco a Pontedera o a quello marchigiano con sede ad Ascoli Piceno. “Abbiamo comunque la fondata speranza – spiega la società sportiva – di costituire il prossimo anno il ‘Campionato Umbro’, a tal proposito i contatti con l’Asd Bastia e con altre realtà umbre sono già in fase avanzata”.

È la prima volta a livello internazionale che una Federazione sportiva dedicata al calcio praticato da persone normodotate prevede l’avvio di un percorso specifico per l’istituzione, al suo interno, di una Divisione Federale interamente dedicata al calcio paralimpico e sperimentale. Per questo la FIGC ha ottenuto un riconoscimento dalla UEFA.

SPORT: L’UMBRIA CON L’ELLERA CALCIO AL CAMPIONATO FIGC SALUTE MENTALE

“L’ASD Ellera Calcio – recita un comunicato – ringrazia tutti gli attori Pubblici e Privati che hanno permesso la realizzazione di questo importante traguardo ed in particolare La Regione Umbria – nella persona dell’assessore Luca Coletto, Il Comune di Perugia, nella persona dell’assessore Edi Cicchi, il Comune di Corciano nella persona dell’Assessore Andrea Braconi, la comunità Capodarco di Perugia ed in particolare la sua magnifica presidente Francesca Bondi, l’associazione Fuorigioco e tutto il prezioso Cda dell’Associazione medesima”.

Presenti alla partenza della squadra gli assessori Andrea Braconi per il Comune di Corciano ed Edi Cicchi per il Comune di Perugia che hanno formulato i loro migliori auspici a nome delle rispettive amministrazioni per questo importante campionato.