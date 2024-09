Caro libri: il Centro del riuso a Ellera di Corciano offre vocabolari e libri gratis

In un contesto di crescente preoccupazione per il caro libri, le famiglie si trovano ad affrontare un aumento significativo dei costi legati al materiale scolastico. Secondo Alessandro Petruzzi, presidente di Federconsumatori Perugia, quest’anno ogni famiglia spenderà in media 647 euro per il corredo scolastico, un incremento del 6,6% rispetto al 2023, e 591,44 euro per i libri, con un balzo del 18% rispetto all’anno precedente. “La spesa per i vocabolari è particolarmente gravosa”, ha sottolineato Petruzzi, aggiungendo che i testi scolastici rappresentano un peso notevole per i bilanci familiari.

In risposta a questa situazione, il mercato dell’usato si presenta come una valida alternativa, offrendo la possibilità di risparmiare dal 20 al 50% sui costi complessivi dei libri. Tuttavia, un’opzione ancora più vantaggiosa arriva dal Centro del Riuso “Brodolini” di Ellera/Corciano, dove è possibile reperire libri e vocabolari a costo zero. “Anche quest’anno – ha dichiarato Petruzzi – il Centro del Riuso offre un’importante opportunità per le famiglie, mettendo a disposizione volumi che i cittadini hanno donato anziché buttare via”.

Il Centro del Riuso, aperto il lunedì e il venerdì dalle 15:30 alle 18:30 e il martedì dalle 9:00 alle 12:00, rappresenta un esempio virtuoso di come si possa promuovere la cultura sostenibile e contrastare lo spreco. Grazie al lavoro dei volontari, decine di libri, destinati altrimenti alla discarica, sono stati ripuliti, classificati e resi disponibili sugli scaffali del Centro, pronti per essere riutilizzati da chi ne ha bisogno.

Oltre a svolgere un’importante funzione sociale, il Centro del Riuso è impegnato anche in attività benefiche. Il 14 e il 15 settembre, i volontari parteciperanno a “Fili di Trama”, manifestazione che si terrà a Panicale. Durante l’evento, il Centro venderà merletti di seconda mano donati dai cittadini, e il ricavato sarà devoluto per sostenere le associazioni del territorio.