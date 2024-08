Transizione digitale: a Corciano erogati finanziamenti del PNRR per oltre 361mila euro

“Partecipando ai bandi promossi dal Dipartimento per la trasformazione digitale, Corciano ha già ottenuto fondi per cinque dei progetti presentati, per oltre 361.000 euro. Spaziano dall’adozione dell’app IO e della piattaforma pagoPA, fino alla migrazione al cloud e all’integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati”. Così il consigliere comunale Andrea Braconi – con delega all’innovazione tecnologica – commenta gli ottimi risultati raggiunti nel percorso di transizione digitale. Il Comune, infatti, ha partecipato ai 7 bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), promossi dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza dei Consiglio dei Ministri, sostenuti da decreti di finanziamento emanati del Ministero per la Transizione Digitale. Un percorso iniziato nel 2022 e strutturato in vari step, seguiti dal Responsabile per la Transizione Digitale coadiuvato dai componenti dell’ufficio transizione digitale, che sta giungendo a conclusione.

“Il successo di queste iniziative – prosegue Braconi – riflette l’impegno dell’Ente attraverso i suoi uffici, che non finiremo mai di ringraziare, verso una modernizzazione che mira a rendere i servizi pubblici più accessibili e efficienti per i cittadini. La digitalizzazione non è solo un passaggio tecnico, ma un passo cruciale verso una maggiore trasparenza e velocità nell’erogazione dei servizi”. Al momento, dei 7 progetti finanziati, cinque hanno superato i controlli tecnici e amministrativi e sono stati già liquidati. Il finanziamento totale, pari a 361.231 euro è ripartito: Misura 1.4.3 “Adozione app IO” (36.400 e. erogati il 21/06/2024), attivata la notifica di comunicazioni relative a 50 servizi digitali erogati dal Comune. Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma pagoPA” (12.747 e. erogati il 21/11/2023), attivati 7 ulteriori servizi di pagamento tramite PagoPA. Misura 1.4.5 “Piattaforma notifiche digitali” (PND) – (59.966 e. erogati il 21/06/2024), che garantirà nei mesi a venire la trasmissione delle notifiche relative alle sanzioni del Codice della Strada con tecnologia digitale, come previsto dal Decreto Semplificazioni. Misura 1.2 ” Abilitazione al cloud per le PA locali” (252.118 e. erogati il 31/07/2024) volta a facilitare e attuare il passaggio al cloud delle infrastrutture e dei servizi digitali locali, in coerenza con gli obiettivi della Strategia Cloud Italia. Il Comune ha effettuato la migrazione al cloud qualificato ACN di almeno 14 servizi. Misura 1.3.1 ” Piattaforma Digitale Nazionale Dati” (30.515 e. erogati il 18/08/2024) che ha l’obiettivo di erogare tre API nel Catalogo API PDND attraverso l’adesione dell’Ente alla Piattaforma PDND.

“Il Comune di Corciano dimostra come l’uso intelligente delle risorse del PNRR possa trasformare l’amministrazione pubblica in un interlocutore più efficiente e vicino alle esigenze della comunità – ancora Braconi – Questo percorso di transizione digitale, guidato con competenza e lungimiranza, rappresenta un modello da seguire per essere al passo con i tempi, costruendo un percorso solido verso un’amministrazione più moderna e interattiva, in grado di rispondere rapidamente ai bisogni dei cittadini e di adattarsi alle evoluzioni tecnologiche”. E non finisce qui, perché anche per i 2 progetti ancora in fase di asseverazione da parte del Dipartimento sussistono concrete possibilità di superare positivamente i controlli. Si tratta della Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE” e del progetto relativo alla Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” che si conta di portare a termine entro la fine del 2024.

“Continuare su questa strada – l’auspicio e l’impegno di Andrea Braconi – perché il Comune non solo migliora l’efficienza dei propri processi interni, ma contribuisce a rafforzare il legame di fiducia con la comunità, favorendo un dialogo continuo e trasparente”. L’Amministrazione informerà la cittadinanza sull’esito dei progetti man mano che i controlli da parte del ministero saranno effettuati. Il Comune, comunque, con i fondi ottenuti ha intenzione di realizzare, oltre agli obiettivi previsti dai bandi anche altri progetti che consentiranno di incrementare ed efficientare la digitalizzazione dell’Ente secondo quanto previsto dalle normative e dalle linee guida nazionali.