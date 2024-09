Brunello Cucinelli: crescita e innovazione per il rilancio del Made in Italy

La casa di moda italiana Brunello Cucinelli ha chiuso il primo semestre del 2024 con risultati straordinari, confermando la sua posizione di leader nel settore del lusso. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale, evidenziando una crescita dei ricavi del 14,1%, raggiungendo i 620,7 milioni di euro, e un aumento dell’utile netto del 31,1%, pari a 66,1 milioni di euro. Questi risultati riflettono l’efficacia delle strategie adottate dall’azienda, guidata dal suo fondatore e direttore creativo, Brunello Cucinelli.

Il successo di Brunello Cucinelli si basa su un mix di tradizione artigianale e innovazione tecnologica. Nel corso del primo semestre del 2024, l’azienda ha ampliato la propria capacità produttiva con l’apertura di nuove strutture a Penne e Gubbio, rafforzando così la produzione interna di capospalla e abiti sartoriali maschili. Questo processo di internalizzazione ha consentito una riduzione dei costi produttivi, bilanciati da un incremento dei costi operativi, legati principalmente al personale e alla crescita del network retail.

Il lancio del nuovo sito aziendale, costruito in collaborazione con l’intelligenza artificiale (AI), rappresenta un passo importante verso l’integrazione tra umanesimo e tecnologia. Denominata “Solomei AI”, la piattaforma abbandona il concetto tradizionale di pagina web, offrendo un’esperienza utente fluida e personalizzata. Brunello Cucinelli ha descritto il progetto come un tentativo di “coniugare con armonia l’umana e l’artificiale intelligenza, donando equilibrio al rapporto del genio dell’essere umano con il meglio dell’AI”.

Gli investimenti effettuati nel semestre, pari a 44,8 milioni di euro, sono stati destinati principalmente all’espansione della capacità produttiva e al rinnovamento degli impianti. Di particolare rilevanza è il progetto di raddoppio della fabbrica di Solomeo, che sorgerà in un ex compendio industriale riqualificato. Questi investimenti mirano a garantire la capacità produttiva necessaria per sostenere la crescita prevista nel prossimo decennio.

L’impegno dell’azienda verso una crescita sostenibile si riflette anche nella filosofia del “Capitalismo Umanistico”, che combina il rispetto per la dignità umana con la ricerca di profitti etici. Questo approccio ha portato Brunello Cucinelli a ricevere numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il prestigioso “WWD John B. Fairchild Award 2024”, che verrà conferito a New York il prossimo ottobre.

Guardando al futuro, Brunello Cucinelli prevede una crescita dei ricavi intorno al 10% per l’intero 2024, sostenuta dalle positive performance delle collezioni Primavera-Estate 2025. L’azienda conferma inoltre l’obiettivo di raddoppiare il fatturato entro il 2030, continuando a puntare su una strategia che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità.