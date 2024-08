Corciano, al via la 51esima edizione di Mantignana in settembre

La comunità in festa organizza in concomitanza anche la Sagra del pollo all’arrabbiata. Da venerdì 30 agosto a domenica 8 settembre buona cucina, musica, sport e divertimento

Prenderà il via venerdì 30 agosto la 51esima edizione di Mantignana in settembre, la storica manifestazione organizzata dal locale circolo Arcs, che unisce buona cucina, intrattenimento, sport, socialità e sociale.

Fino a domenica 8 settembre nella frazione del comune di Corciano ogni giorno verranno proposti spettacoli, musica, giochi, sport, attività di ogni tipo e, ovviamente, le specialità culinarie della festa. Mantignana in settembre è infatti anche la Sagra del pollo all’arrabbiata e dei prodotti tipici umbri e nello stand gastronomico si potranno degustare tutte le sere piatti quali i tagliolini al tartufo, la zuppa di ceci, porcini e maltagliati, la cilona (una fetta di carne di maiale impanata, fritta e ripassata in padella con salsa di pomodoro), il pollo all’arrabbiata con torta al testo ed erba e la torta al testo farcita. Ci saranno poi dei particolari piatti che verranno serviti solo in alcune serate come gli gnocchi al sugo d’oca, l’agnello scottadito e le penne con pomodorini freschi e guanciale croccante.

Per quanto riguarda il cartellone di eventi, nella prima giornata della manifestazione, venerdì 30 agosto, è prevista alle 21 l’esibizione della società Asd Pattinaggio artistico San Mariano e alle 22 la musica della Outside Band al Katooba Pub. Sabato 31 l’Us Mantignana Montemalbe organizza alle 17.30 la Giornata del piccolo atleta a cui possono partecipare tutti i ragazzi nati dal 2012 al 2019 per trascorrere un pomeriggio di sano divertimento e sport. A intrattenere i bambini sarà anche lo spettacolo di animazione di Magic Andrea. In serata musica al pub con Gabuy Royal e dj Ambrosi. Nella mattinata di domenica 1 settembre gara di ricerca di tartufi pull out e camminata sulle colline di Mantignana con aperitivo. Poi tutti a pranzo allo stand gastronomico della sagra. In serata ancora musica con Deeradio.

Lunedì 2, nel pomeriggio, alle 19, si terrà la tradizione messa alla Croce del soldato con fiaccolata di ritorno alle 21. In serata, invece, la compagnia teatrale Il carro di Chiugiana metterà in scena lo spettacolo Locanda La Ginestra di Fausto Galassi con regia di Cesare Giugliarelli e la musica di dj Giopa al Katooba Pub. Martedì concerto della Scuola di musica Promus alle 18.30 e serata danzante con l’orchestra Michelissimo alle 21.30. Mercoledì 4 torneo di Burraco nel pomeriggio e serata danzante con l’orchestra Federico Olivotti. Musica e danze ancora il 5 e 6 settembre, mentre sabato 7 si replica la Giornata del piccolo atleta con spettacolo di Magic Andrea e serata danzante con Matteo Tassi.

Concluderà la rassegna, domenica 8 settembre, il Moto incontro del Trasimeno la mattina; il pranzo allo stand gastronomico della sagra; il pomeriggio la simpatica Zingarata in Graziella, goliardica biciclettata con qualsiasi bici pieghevole, “partenza alla francese” e premi al miglior scalatore, alla bici più zingaresca e al miglior personaggio; infine cena e musica al pub.

Tutte le sere ci saranno giochi popolari e gara di briscola. La Croce rossa italiana Comitato di Corciano, inoltre, organizza un mercatino di beneficenza durante l’intera manifestazione.