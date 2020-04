Coronavirus, la quarantena a Corciano di DJ Ralf: “Mi manca far ballare la gente”

Nessun party scatenato nei club più importanti d’Italia, nessuna performance da ricordare. DJ Ralf, nome d’arte di Antonio Ferrari, soffre lo stop delle attività dovuto al coronavirus come tutti noi. E si racconta in una intervista rilasciata alla Nazione: “Ho la fortuna di abitare in un bel posto di campagna, nel Comune di Corciano, tra boschi, prati e valli. Ho viaggiato in tutto il mondo ma ho sempre vissuto qui. Ma da almeno 30 anni non passavo un mese e mezzo a casa e la cosa inizia a pesarmi”.

Inevitabile il senso di spaesamento per un artista che ha fatto ballare migliaia e migliaia di persone in tutto il globo: “All’inizio ho avuto paura e sgomento, nessuno ha mai vissuto una situazione così. Poi il fatto di poter staccare il cervello e l’attenzione dalle attività organizzative e dallo stress in cui ero completamente assorbito mi ha dato serenità”. Certo, ci sono anche dei lati positivi. Lavorare con più serenità ai prossimi live e, soprattutto, ascoltare buona musica: “Ho il tempo di dedicarmi a una cosa che adoro: mettermi in poltrona davanti a un buon impianto e ascoltare un intero album della musica che amo. Jazz ed elettronica, non rock and roll”.

Per passare il tempo, oltre alla lettura, DJ Ralf condivide sui social gli album che preferisce, una sorta di piccola rubrica giornaliera per intrattenere i suoi fan. Ma guai a parlare di sue esibizioni su internet, come invece stanno facendo alcuni colleghi: “Non faccio streaming perché il mio mestiere lo vedo in un club o un festival dove si vivono le emozioni. Esibirmi da solo, nel mio studio, non è la stessa cosa”.

Facile dunque immagine quale sia la cosa che gli manchi di più durante questa emergenza: “I rapporti umani, con gli amici e i familiari. E stare in mezzo alla gente, ballare e far ballare. Per il mio ambiente tutto finirà davvero solo con una cura o il vaccino, non riesco a immaginare di andare a ballare o a un concerto con le mascherine”.