Al Motoincontro “Fabio Celaia” anche il vincitore del Rally Albania 2024 Antonio Polidoro

Il Quasar Village ha ospitato la quattordicesima edizione del Motoincontro Fabio Celaia, domenica 25 agosto. Nel centro commerciale di Ellera di Corciano sono state inoltre esposte moto da cross, enduro, stradali e racing, d’epoca e attuali, tra cui il ‘mitico’ Guzzi Falcone dei Vigili del Fuoco, grazie alla collaborazione con l’associazione Motoincontro Fabio Celaia, associazione che si occupa di educazione e sicurezza stradale e che organizza il raduno.

I centauri si sono ritrovati di buon mattino in piazza IV Novembre, a Perugia, da dove, dopo aver ritirato i gadget e i biglietti della lotteria, sono partiti per un giro turistico con tappa al Quasar Village per un evento speciale. Ad attenderli c’era infatti il campione Antonio Polidoro, pilota ufficiale Ducati del CDP Entrophy Rally team e vincitore del Rally Albania 2024, disponibile per foto e autografi. Sono seguiti aperitivo, giochi a premi ed estrazione dei biglietti vincenti della lotteria. L’evento si è concluso con un pranzo al ristorante Il laghetto del circoletto, a Perugia.