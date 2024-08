Tentato furto a San Mariano: arrestati due cittadini georgiani

Nella notte, a San Mariano, la Polizia di Stato di Perugia ha arrestato due cittadini georgiani, rispettivamente di 48 e 27 anni, colti in flagrante mentre tentavano di forzare la porta di un appartamento all’interno di un condominio. L’intervento è stato avviato grazie alla segnalazione di un residente, poliziotto in servizio presso la Questura di Perugia, che aveva notato movimenti sospetti nei pressi dell’edificio.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato i due uomini intenti a scassinare l’ingresso di un’abitazione. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto strumenti da scasso, tra cui un cacciavite, una torcia e una lastra di alluminio, che sono stati subito sequestrati. Successivamente, è stato perquisito anche il veicolo dei sospetti, dove è stata trovata una cassetta di attrezzi, probabilmente utilizzata per compiere il reato.

Ulteriori indagini hanno rivelato che i due erano già stati coinvolti in tentativi di furto nei giorni precedenti. Inoltre, è emerso che il 48enne era rientrato illegalmente in Italia, nonostante un precedente provvedimento di espulsione. I due sono stati arrestati per tentato furto in concorso, mentre il più anziano deve rispondere anche dell’ingresso irregolare nel Paese. Entrambi sono stati trattenuti in attesa dell’udienza di convalida.