Disinfestazione al Parco Colle della Trinita’ e Conca del Sole, ecco date e orari del trattamento

Attraverso appositi avvisi il Comune di Corciano annuncia alla cittadinanza che lunedì 12 agosto 2024, dalle ore 04:00 alle ore 06:00, la ditta specializzata Infest Control srl eseguirà un trattamento di disinfestazione adulticida. Le operazioni, svolte in condizioni meteorologiche favorevoli, interesseranno in particolare il Parco Colle della Trinità e la Conca del Sole.

Per garantire la buona riuscita delle operazioni di disinfestazione, il Comune invita i cittadini a seguire alcune semplici ma fondamentali raccomandazioni:

Non ostacolare il passaggio: Evitare di lasciare autoveicoli in sosta nelle strade interessate dal passaggio dei mezzi della Infest Control, al fine di non intralciare le operazioni di disinfestazione.

Chiudere finestre e aperture: Tenere chiuse le finestre delle abitazioni e le aperture dei piani bassi durante il passaggio delle autostazioni di servizio.

Non stendere biancheria all’esterno: Evitare di stendere all’esterno delle abitazioni biancheria e indumenti vari durante le operazioni.

Proteggere cibi e alimenti: Non porre all’esterno cibi e alimenti vari se non dopo la conclusione della disinfestazione.

Proteggere gli animali domestici: Tenere gli animali domestici in casa durante il trattamento.

Il principio attivo utilizzato per la disinfestazione sarà la Cipermetrina, un insetticida ad ampio spettro noto per la sua efficacia contro gli adulti di numerose specie di insetti.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Infest Control S.R.L. al numero 075/9188084.