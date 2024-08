Il Consiglio comunale di Corciano approva l’assestamento di bilancio 2024

“Una mole di investimenti importantissimi, per un ammontare superiore a 500milla euro, a tutto vantaggio della comunità in un momento in cui i tagli imposti dal Governo non facilitano certo agli enti locali la gestione ordinaria”. A dirlo il vicesindaco di Corciano Sara Motti (con delega anche al bilancio) nel commentare l’approvazione dal parte del consiglio comunale dell’assestamento di bilancio 2024. “Permangono gli equilibri di bilancio tra entrate e spese – ha evidenziato Motti nella sua relazione – e gli interventi previsti verranno realizzati in tutto il territorio grazie all’applicazione dell’avanzo libero”.

Nel sintetizzare il piano delle opere “la manutenzione straordinaria delle scalinate che collegano via Ungaretti a via Quasimodo in località Rigo per 99.000 euro – ha precisato il vicesindaco – Ed ancora l’implementazione e miglioramento degli impianti di video sorveglianza per 26.000 euro; i lavori di manutenzione straordinaria riguardanti l’impiantistica sportiva tra cui la struttura di Capocavallo (39.000 euro), gli spogliatoi del campo sportivo di Ellera (38.500 euro) e di Mantignana (13.100 euro) e attraverso un cofinanziato dalla Regione Umbria la realizzazione del progetto di efficientamento energetico della palestra di San Mariano”.

Programmato anche il miglioramento interno e dei giardini delle scuole pari a 31.000 euro. Prevista, inoltre, la manutenzione straordinaria della rete viaria con un investimento superiore a 20.000 euro da destinare all’attraversamento pedonale semaforico in località Taverne e il completamento della pavimentazione del marciapiede in via Roma a Corciano (31.000 euro). “Nella variazione – ha comunque ricordato Motti – è stato inserito il taglio richiesto dal Governo per partecipare alla finanza pubblica per un importo totale che supera i 100.000 euro, una somma – ha rimarcato – che giocoforza va ad incidere in maniera significativa nella spesa corrente, destinata ai servizi rivolti ai cittadini”.