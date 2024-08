Per tutto agosto Progetto Longevo offre attività gratuita di nuoto e acquagym

Ha avuto un grande successo l’attività gratuita di nuoto e acqua gym, organizzata nell’ambito di “Longevo” per gli over 65 del Comune di Corciano, tanto che continuerà per il mese di agosto e, dopo la pausa di Ferragosto, fino al 4 settembre. Ogni martedì e mercoledì mattina i partecipanti si incontreranno alla piscina Conca del Sole, grazie nello specifico agli operatori del CSI di Perugia, partner del progetto insieme ad Acli Provinciali Perugia e Fondazione Tiranti.

L’intento dell’iniziativa è soddisfare due delle azioni del Progetto: quella denominata Play Life, finalizzata ad incentivare il benessere della persona anche attraverso l’attività fisica e la Social Life, riguardante l’ambito di intervento sociale e ricreativo, utile a costruire e mantenere relazioni. “Tanti sono gli obiettivi di questo ambizioso progetto – sottolinea l’assessore ai servizi sociali Giordana Tomassini – e vedere che stiamo ben riuscendo a soddisfare le richieste degli iscritti ci dà grande motivazione. Ora – evidenzia parlando di futuro – vogliamo porre maggiore attenzione anche ai bisogni degli anziani che necessitano di sostegno e aiuto. Siamo qui per ascoltare ogni esigenza e trovare insieme il modo di soddisfarle”.

In autunno, inoltre, ripartiranno i corsi, sempre gratuiti, della ginnastica del benessere, che avranno luogo in alcuni impianti sportivi del Comune di Corciano.Per iscriversi e rimanere aggiornati su tutte le attività del Progetto “Longevo” basta riempire un semplice questionario accedendo al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2XCRTKdqZU50iubdZOL0iuVOhCv-WYYYAHMTwebuFWjK_0w/viewform Anche sul sito del Comune https://www.comune.corciano.pg.it/articolo/progetto-sociale-longevo-over-65-del-comune-corciano è possibile scaricare il documento PDF, che può essere riconsegnato all’Ufficio Cittadinanza di Ellera, alla Casa di Comunità della Fondazione Tiranti o alla Biblioteca G. Rodari