La Free Dance School sbanca i Campionati Italiani di Rimini

Si fa presto a dire danza sportiva! In quella italiana a fare la differenza una società del perugino, meglio del territorio di Corciano. La Free Dance School nelle cui fila figurano tra i migliori giovani ballerini nazionali distintisi, nelle scorse settimane, ai Campionati Italiani FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali) di Rimini. La società, della quale una nutrita rappresentanza è stata ricevuta in Comune ed insignita di una pergamena ricordo e alcuni gadget simbolici dal sindaco Lorenzo Pierotti e dall’assessore allo sport Francesco Cocilovo, insieme alla vicesindaco Sara Motti e all’assessore Giordana Tomassini, da più di 10 anni ha portato l’Umbria ai vertici nazionali della danza sportiva nei settori della Disco Dance, Street Dance, Rock’n’roll, con partecipazioni anche in campo internazionale. “La danza sportiva – ha esordito il Sindaco incontrando i ragazzi (per il 99% donne – ndr) – come tutti gli altri sport, vi consente di imparare la disciplina, a lavorare insieme per il raggiungimento di obiettivi e a superare i vostri limiti. La forza è proprio lavorare insieme e ve ne ricorderete quando sarete più vecchietti”.

Gli allievi detengono il titolo di campioni italiani in varie specialità e la tradizione è stata confermata pure quest’anno. I ragazzi della scuola, con sede in via Ponchielli a Ellera, si sono laureati campioni nazionali nelle specialità Disco Dance Duo (13-16 anni Classe A e Over 17 anni Classe A con le atlete Greta Sportoletti, Giorgia Babucci, Emma Carletti e Giada Bugatti); Hip Hop Duo (13 – 14 anni Classe B e Classe AS con Giorgia Arcioni, Arianna Caprani, Greta Sportoletti e Greta Barbanera), Breaking B Girl (16 – 18 anni – Classe C – Celeste Gamboni alias Cecio).

Sul gradino più alto del podio anche i gruppi “New Free Generation Crew” – Hip Hop Under 11 – Classe U (Mia Rossi, Gaia Cammarota, Micol Fiorucci, Arianna Scavizzi, Martina Lombardi, Aurora Capitanucci); “Bebe Crew” – Hip Hop Crew Under 12 Classe U (Martina Crisopulli, Matilde Mariucci, Martina Prudenzi, Livia Terradura, Costanza Campagnoli, Costanza De Luca, Sara Mezzasoma); “O.N.B Crew” Hip Hop Crew Under 16 – Classe U (Greta Sportoletti, Greta Barbanera, Arianna Caprani, Maria D’Amato, Angelica Marchini, Caterina Castellani, Giorgia Arcioni). Medaglia d’oro anche per “Future Squad” – Hip Hop Formazione Open – Classe U ballata da 23 ragazzi di età tra i 10 e i 16 anni (Caterina Castellani, Martina Crisopulli, Maria D’Amato, Costanza Campagnoli, Carolina Appetito, Giulia Belfiori, Livia Terradura, Benedetta Capanni, Martina Prudenzi, Virginia Bachiorri, Angelica Corgna, Arianna Caprani, Angelica Marchini, Valeria Passerini, Giorgia Arcioni, Costanza De Luca, Matilde Mariucci, Sara Mezzasoma, Greta Sportoletti, Greta Barbanera, Mia Brustenghi, Letizia Bufali, Alessandro Torresi).

“E’ la prima volta che mi trovo a premiare tante campionesse nazionali (ed un campione – ndr)! – il commento dell’assessore allo sport Cocilovo – complimenti a tutti ed anche alla società, il Comune cerca di stare vicino a queste realtà e la candidatura come Comune capofila a Comunità Europea dello Sport 2026, a prescindere dal risultato finale ci consentirà di programmare molteplici attività”. A rappresentare la Free Dance School il presidente Bruno Cagiola, la direttrice tecnica e artistica Michela Baldacchini, i trainer Debora Baldacchini, Marlen Bentivoglio e Francesco Lupatelli.

Ufficio Stampa Comune di Corciano