Brunello Cucinelli: crescita sostenuta e innovazione nel primo semestre 2024

Brunello Cucinelli S.p.A. ha annunciato i risultati preliminari del fatturato per il primo semestre del 2024, mostrando una performance straordinaria e confermando una solida crescita. Il Consiglio di Amministrazione ha rilevato che i ricavi hanno raggiunto i 620,7 milioni di euro, segnando un incremento del 14,1% a cambi correnti e del 14,7% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo del 2023. Tale crescita è stata uniformemente distribuita tra le diverse aree geografiche: le Americhe hanno registrato un aumento del 19,4%, l’Europa del 9,0% e l’Asia del 14,3%. Brunello Cucinelli ha attribuito questi risultati positivi alla crescente domanda di prodotti di alta qualità e artigianalità, enfatizzando come il brand sia percepito non solo come un produttore di abbigliamento, ma anche come simbolo di uno stile di vita di lusso.

Entrambi i canali di vendita hanno mostrato una notevole crescita: il retail ha registrato un aumento del 14,7% e il wholesale del 13,1%. Questi dati dimostrano la forza del brand sia nei punti vendita diretti che nelle collaborazioni con altre boutique. Guardando al futuro, Brunello Cucinelli conferma le aspettative di una crescita del fatturato per il 2024 intorno al 10%, supportata da un inizio promettente delle vendite delle collezioni Autunno-Inverno 2024.

Un punto focale è il progetto di raddoppio della fabbrica di Solomeo, previsto per il 2025, che comporterà investimenti significativi nel biennio 2024-2025. Questo progetto è cruciale per garantire la capacità produttiva necessaria a supportare il piano di raddoppio del fatturato atteso entro il 2030. La nuova fabbrica sorgerà in un’area industriale bonificata, in linea con la filosofia aziendale di preservare l’ambiente e il paesaggio. “Siamo orgogliosi di questo progetto, che non solo aumenta la nostra capacità produttiva, ma rispetta anche il nostro impegno verso la sostenibilità ambientale”, ha dichiarato Brunello Cucinelli.

Oltre alla crescita produttiva, l’azienda continua a investire nelle competenze artigianali, aprendo nuove strutture produttive in Italia, come le fabbriche di Penne in Abruzzo e Gubbio in Umbria, per la produzione di capospalla e abiti sartoriali maschili. Un evento di rilievo del primo semestre è stato il II° Simposio Universale dell’Anima e dell’Economia di Solomeo, che ha visto la partecipazione di eminenti esperti internazionali nel campo dell’Intelligenza Artificiale e delle scienze umane. Tra i partecipanti, Reid Hoffman, co-fondatore di LinkedIn e figura di spicco nell’IA generativa, ha ricevuto un dottorato honoris causa in Scienze Umane dall’Università degli Studi di Perugia.

Brunello Cucinelli ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando l’importanza di mantenere un equilibrio tra innovazione tecnologica e valori umanistici. Ha inoltre annunciato il lancio imminente di un nuovo sito aziendale, sviluppato in collaborazione con l’Intelligenza Artificiale, che rappresenta un passo avanti significativo per l’azienda. “Il nostro nuovo sito aziendale sarà una testimonianza del nostro impegno nell’integrazione della tecnologia con i nostri valori artigianali”, ha affermato Cucinelli.