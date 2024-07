Tsa, prosegue il progetto “Usa, Ricicla, Bioplastica”

Proseguirà fino a settembre la campagna di comunicazione “Usa, Ricicla, Bioplastica”, prodotta da Sia, Tsa e Gesenu che ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della bioplastica e sul suo corretto smaltimento.

I cittadini, negli stand allestiti di volta in volta nelle piazze dei comuni serviti da Trasimeno servizi ambientali, potranno trovare materiale informativo e vivere un’esperienza interattiva volta ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei cittadini rispetto alle proprietà delle bioplastiche, i loro utilizzi, la loro provenienza e le modalità corrette di smaltimento e riciclo.

Attraverso l’utilizzo del piccolo robot interattivo Ozobot, sarà possibile creare un’interazione di tipo giocoso con il pubblico che sarà invitato a realizzare il corretto e più efficiente percorso tra il rifiuto e la destinazione di conferimento aumentando così le proprie conoscenze rispetto alla filiera dello smaltimento dei rifiuti in bioplastica.

Dopo Magione (4 luglio), Tuoro sul Trasimeno (5 luglio) e Corciano (9 luglio), “Usa, Ricicla, Bioplastica” fa tappa a Passignano sul Trasimeno, il 13 luglio, in piazzale Eduardo Acton dalle 9 alle 13. Il “tour” proseguirà, poi, il 15 luglio a Tavernelle di Panicale (piazzale Giorgio Amendola), quindi il 17 luglio a Castiglione del Lago in piazza Dante Alighieri.

Il 27 luglio lo stand tornerà a Passignano, il 4 settembre di nuovo a Castiglione del Lago e, per concludere, il 6 settembre a Paciano, in piazza Matteotti.