Progetto informazione sicurezza stradale per i ragazzi del CAS Conca del Sole e Castelvieto

“Non sempre può essere facile adattarsi alle abitudini e alle regole di un’altra nazione e questo corso siamo sicuri ha fornito input importanti per prevenire situazioni di potenziale pericolo”. Così l’assessore ai servizi sociali del Comune di Corciano, Giordana Tomassini, nel tracciare il bilancio del Corso sull’Educazione Stradale volto alla formazione e all’inclusione dei ragazzi ospiti dei CAS – Centro di Accoglienza Straordinaria – del territorio, i beneficiari adulti del CAS di Castelvieto e i minori del CAS MSNA di Corciano, così da favorirne una migliore integrazione nel tessuto sociale.

Il progetto sperimentale, fortemente sostenuto dal Comune e promosso all’Associazione Arcisolidarietà Ora d’Aria, si è articolato in vari incontri tenutisi tra aprile e maggio, in particolare tre nella struttura Conca del Sole e uno nella struttura di Castelvieto, presso la sede della pro-loco. La formula, che ha visto la partecipazione di due vigili appartenenti alla polizia locale del Comune, si è rivelata molto interessante e coinvolgente per i partecipanti. Fin dall’avvio i volontari, Rita Gaggioli e Riccardo Riccieri, hanno interagito con gli ospiti che, attraverso il mediatore culturale, hanno dimostrato attenzione alle tematiche proposte. Le lezioni si sono svolte con il supporto di slide, predisposte per facilitare la comprensione in materia di sicurezza stradale e le norme base dei comportamenti stradali previsti dal Codice della Strada. Le slide sono state articolate con parti teoriche tradotte in inglese e francese, ma soprattutto, con parti riassuntive della teoria e video selezionati.

Ufficio Stampa Comune di Corciano