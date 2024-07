Tagli ai comuni, Azione: “Corciano perde quasi 400 mila euro”

“Alla luce dei recenti tagli predisposti dal governo nazionale nei confronti degli enti locali, esprimiamo insoddisfazione e preoccupazione sulla programmazione 2024-2028, che in termini assoluti si tramuta in un taglio di oltre 4 milioni di euro al Comune di Perugia e di quasi 400.000 euro al Comune di Corciano. Questi numeri vanno ad incidere sulla qualità e sulla quantità di servizi erogati ai cittadini. Come rappresentanti eletti di Azione nei rispettivi consigli comunali, riteniamo ingiusto che il Governo faccia ricadere il peso delle sue scelte politiche sugli enti locali che si trovano ogni giorno a gestire le problematiche dei cittadini. Chiediamo, dunque, che l’esecutivo nazionale riveda le decisione assunte, almeno per gli anni successivi.”

Andrea Bacelli (Presidente del Consiglio Comunale di Corciano)

Lorenzo Mazzanti (Consigliere Comunale a Perugia)