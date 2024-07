Stop ai cellulari a scuola, Valditara: vietato l’uso dal prossimo anno scolastico

Dal prossimo anno scolastico, stop ai cellulari in classe anche per uso didattico. I circa 45.500 studenti umbri, tra bambini e adolescenti, che usano regolarmente il cellulare ogni giorno, anche a scuola, non potranno più farlo in aula a partire dal prossimo anno scolastico. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha infatti comunicato di aver firmato una circolare, indirizzata ai dirigenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, che proibisce l’uso dei telefoni cellulari durante le lezioni, anche per scopi didattici.

In passato, secondo una circolare del 2022, l’uso del cellulare in classe era permesso a bambini e adolescenti con l’autorizzazione dell’insegnante. Valditara ha inoltre stabilito il ritorno del diario cartaceo, mentre gli strumenti elettronici resteranno disponibili per i genitori per verificare lezioni e compiti assegnati ai loro figli. Tablet e computer dovranno essere utilizzati solo sotto la guida dei docenti.