Europee a Corciano, FDI primo partito: “Centrodestra determinante per l’elezione di Marco Squarta”

“In data 10/06/2024 sono stati pubblicati i dati ufficiali dell’affluenza ai seggi per le Elezioni del Parlamento Europeo e con profonda emozione abbiamo appurato che FDI è risultato il primo partito per preferenze espresse con 2827 voti espressi su 8937 votanti. Con molto piacere abbiamo osservato come anche la coalizione di Centro-Destra abbia ricevuto discrete preferenze, in particolare modo FI e LEGA, che purtroppo non avevano raggiunto il quorum per l’assegnazione del seggio in consiglio comunale alle scorse amministrative di Maggio 2023.”

“Dati alla mano possiamo asserire che anche Corciano ha contribuito all’elezione di Marco Squarta al Parlamento Europeo per mezzo del nostro impegno con lavoro assiduo e costante sul territorio. Caro Marco, da parte di tutti i cittadini corcianesi che ti hanno supportato, vanno i nostri migliori auguri, consapevoli che riuscirai a distinguerti come già hai fatto in questi anni in Consiglio Regionale.”

“Le forze politiche di Centro-Destra, ormai da un anno insediate nel Consiglio Comunale di Corciano, stanno effettuando un percorso “porta a porta” per risvegliare quella fiducia nell’amministrazione pubblica e soprattutto nei giovani che si prestano al mondo della politica. C’è ancora molto da fare per la nostra Corciano e FDI si rende disponibile ad incontrare i cittadini in incontri pubblici o presso le sedi istituzionali per creare quel legame che li avvicini alla macchina comunale.”

Consiglieri Fratelli d’Italia – Consiglio Comunale di Corciano