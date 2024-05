Verso le Europee, arriva il presidente di Alleanza Verdi Sinistra Nichi Vendola

Venerdì 17 Maggio, in occasione della campagna per le europee di Alleanza Verdi e Sinistra, il Circolo di Sinistra Italiana Corciano-Trasimeno, vedrà la presenza sul territorio del presidente nazionale del partito Nichi Vendola. È in programma un aperitivo al Bar Centrale di Passignano sul Trasimeno alle ore 11,45, durante il quale si parlerà di pace ed equità sociale.

Nel pomeriggio, alle 17,00, Vendola sarà ospitato a Corciano nella sala XX Secolo della biblioteca Rodari per un’iniziativa di approfondimento sul tema della pace, nella quale oltre al presidente Vendola interverrà Paolo Tamiazzo, portavoce regionale del Forum Terzo Settore. Coordinerà il dibattito Irene Ponti Segretaria del circolo Corciano-Trasimeno di Sinistra Italiana.