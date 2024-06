Torna la Brocante: il mercatino sostenibile che fa comunita’ a Ellera di Corciano

Dopo il successo dell’anno scorso torna l’iniziativa all’insegna del riuso e della sostenibilità ambientale ideata da Norwena Chiara. Dopo aver vissuto per dieci anni in Belgio, Chiara ha deciso di portare nella sua regione d’origine la tradizione dei mercatini dedicati ai privati, noti come brocantes o vide greniers nei paesi francofoni. Questi mercatini, che all’estero vengono organizzati dai comuni o da enti privati e associazioni, offrono ai cittadini la possibilità di vendere articoli non più utilizzati, promuovendo così l’economia circolare.

L’evento, chiamato La Brocante, si terrà a Ellera di Corciano domenica 16 giugno dalle 10:00 alle 20:00 grazie alla collaborazione tra Norwena Chiara, Riccardo Giangreco, l’associazione L’Unanuova, Siesta e il Teatro dell’Arca. L’iniziativa mira a sensibilizzare il quartiere sulle tematiche ambientali, promuovendo il riuso e la sostenibilità. Oltre a sostenere l’economia circolare, La Brocante vuole favorire la coesione sociale, creando un momento di convivialità e socialità tra i residenti.

Considerato un evento aggregativo di quartiere, La Brocante ha l’obiettivo di creare comunità all’interno di Ellera e di connettere diverse realtà umbre che condividono la stessa attenzione per l’ambiente. Tra queste, le Riciclamiche, uno stand di solo baratto attivo su tutto il territorio umbro, rappresentano un esempio di come il riuso possa diventare una scelta etica e non solo una necessità.

La Brocante è dedicata esclusivamente ai cittadini privati senza partita IVA, che vogliono dare una seconda vita agli oggetti che non utilizzano più. Promuovere la seconda mano come scelta etica è uno degli scopi principali dell’evento. Il programma della giornata prevede una serie di attività pensate per coinvolgere tutta la famiglia e animare il quartiere: laboratori espressivi per bambini e adulti, letture ad alta voce, truccabimbi, dimostrazioni di giochi da tavolo con Hydra Games, food truck e musica.

L’iniziativa di Norwena Chiara e dei suoi collaboratori promette di essere un’occasione unica per riscoprire il valore del riuso, sostenere l’economia locale e vivere un momento di comunità e condivisione.