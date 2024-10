“Difendiamo il diritto di tutti alla salute”: a Corciano un incontro di riflessione

La lista “Umbria per la Sanità Pubblica”, sostenitrice di Stefania Proietti alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2024, organizza un incontro per discutere le scelte sanitarie. L’evento, in programma giovedì 24 ottobre alle ore 17.30 nella Sala XX secolo, adiacente alla Biblioteca Rodari nel quartiere Girasole di Corciano, si focalizzerà sul libro “Salute per tutti” di Chiara Giorgi, docente di Storia Contemporanea presso l’Università La Sapienza di Roma.

L’autrice, attraverso una dettagliata analisi storica, ripercorre il cammino della sanità italiana dal dopoguerra a oggi, evidenziando la volontà di emancipazione e partecipazione collettiva che ha guidato la costruzione dell’Italia moderna, basata sui principi della Costituzione. L’approvazione della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale nel 1978 rappresenta un punto culminante di questo percorso.

Tuttavia, dagli anni novanta in poi, l’aziendalizzazione dei servizi sanitari ha accentuato un divario tra i bisogni della popolazione e il finanziamento effettivo della sanità. Recentemente, il crescente spostamento di risorse pubbliche verso la sanità privata ha trasformato la salute in una merce, minando il principio che essa debba essere un diritto garantito a tutti.

L’incontro sarà condotto da Carla Cicioni, candidata nella lista Umbria per la Sanità Pubblica e professionista con una lunga esperienza nel campo della medicina del lavoro e della sanità pubblica. Cicioni, testimone diretta della costruzione e dell’evoluzione dei servizi sanitari in Umbria, offrirà una prospettiva unica sulla realtà nazionale e regionale, esplorando come la visione storica possa aiutare a comprendere le sfide attuali nella sanità.