Brunello Cucinelli inaugura la nuova boutique a Venezia nel Palazzo della Borsa

Brunello Cucinelli ha inaugurato un nuovo indirizzo a Venezia, nel cuore della città, simbolo della cultura italiana nel mondo, gioiello di arte, tradizioni artigianali e lusso. La scelta del luogo omaggia la bellezza, la storia e la cultura: lo storico Palazzo della Borsa e della Camera di Commercio, in Calle Larga XXII marzo, una delle vie più importanti della città, collegata direttamente alle prospettive uniche di Piazza San Marco e a pochi passi dal Teatro La Fenice. Questa via, ricca di storia e prestigio, è testimonianza dei magnifici palazzi nobili e prende il nome dai moti risorgimentali del 1848 che portarono all’unificazione della città con l’Italia.

I due piani della nuova boutique si estendono su uno spazio di 370 metri quadri, progettati come un perfetto connubio tra valore storico-artistico e il gusto distintivo del brand di Solomeo. Il Palazzo della Borsa e della Camera di Commercio, costruito negli anni Venti del XX secolo, è diventato un simbolo del commercio mediterraneo e mondiale. L’esterno dell’edificio conserva intatta la raffinata combinazione di maestosità ed eleganza, con facciate monumentali in pietra a bugnato e ricche decorazioni, mentre gli interni celebrano l’arte Liberty con affreschi, stucchi e marmorini. Durante la ristrutturazione e la conversione a boutique, particolare attenzione è stata dedicata alla conservazione e al rispetto degli elementi storici e artistici originali.

L’ingresso si apre su un lungo e nobile atrio, caratterizzato dal soffitto con volta a botte e da sfarzose decorazioni a stucco in stile Liberty, e affaccia sui due ambienti principali del piano terra, dedicati alla Collezione Donna. La Sala delle Grida è caratterizzata da due ringhiere concentriche in ferro battuto, inglobate in una struttura che le protegge e valorizza, introducendo al tempo stesso il concept del bar e della qualità di un tempo dedicato all’incontro. La storica sala Caffetteria, originariamente dedicata al ristoro dei frequentatori della borsa, era uno dei locali più importanti del palazzo; delle sue sfarzose decorazioni restano oggi solo i soffitti, valorizzati dalla creazione di pareti perimetrali in argilla. Gli ambienti al piano superiore, che una volta fungevano da uffici di supporto per l’attività della Borsa, sono ora dedicati all’esposizione della Collezione Uomo, oltre che all’esposizione degli accessori e ad accogliere i clienti in sale ispirate ad ambienti domestici e familiari.

Tutti i materiali utilizzati nella ristrutturazione, dalle lastre di travertino romano per la pavimentazione ai banconi in finitura black nickel e vetro, sino alle pareti perimetrali in argilla clay, riflettono la ricerca di semplicità, linearità e simmetria, con l’obiettivo di creare un efficace dialogo tra passato e presente. Gli arredi sono stati concepiti per fondersi con gli spazi. Con questa nuova boutique, Brunello Cucinelli unisce ancora una volta il rispetto della cultura e della bellezza con i canoni della sua moda, nel segno della ricerca di una eleganza contemporanea.