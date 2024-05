A Corciano e’ tempo di “Quintiadi”, le Olimpiadi delle classi quinte

Non è soltanto il momento conclusivo degli annuali progetti scolastici di motoria, ma l’occasione per confrontarsi mettendosi alla prova all’insegna del più puro spirito di de Coubertin. Per i ragazzi della Direzione Didattica di Corciano è tempo di “Quintiadi”, che altro non sarebbero che le Olimpiadi delle classi quinte. L’iniziativa – la cui edizione 2024 è calendarizzata per il 21 maggio al campo sportivo di Ellera – non è nuova, ma nasce qualche anno fa ad opera del plesso di Chiugiana. Denominata “Le Chiugianiadi” ha saputo stimolare un sano entusiasmo ed un desiderio di emulazione da spingere anche il plesso di San Mariano alla partecipazione. Da qui la necessità di ampliare la portata dell’evento e, soprattutto, di connotarlo con una denominazione più generica e meno circoscritta territorialmente.

Nel corso del corrente anno scolastico gli insegnanti hanno così attivato un confronto ed una votazione che ha coinvolto le classi quinte, alle quali i giochi erano dedicati, all’esito dei quali è uscito proprio “Le Quintiadi”. Un percorso partecipato e democratico che ha entusiasmato l’amministrazione comunale, in particolare l’assessorato allo sport, da sempre attenti che i ragazzi imparino il corretto funzionamento delle istituzioni e, soprattutto, le dinamiche per arrivare a decisioni condivise. Come nelle vere Olimpiadi i ragazzi si cimenteranno in diverse discipline: gare di velocità, di resistenza, lancio del vortex e gare di precisione al tiro. La staffetta di tutte le classi in contemporanea sarà l’ultima gara della giornata. Come nelle gare più blasonate verrà assegnato un premio per ogni disciplina e anche due premi speciali per il migliore Cartello di presentazione della classe completo di slogan e migliore Coreografia, ovviamente ideata dai ragazzi su una musica preferita da loro.

Ufficio Stampa Comune di Corciano