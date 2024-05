Antiqua Vox 2024: proseguono i concerti sul restaurato organo del 1791

Il quarto concerto di Antiqua Vox, organizzato dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, si terrà domenica 19 maggio 2024 alle ore 18.00 nella Chiesa di San Bartolomeo a Solomeo. Questo appuntamento fa parte della serie di Concerti di Primavera, che valorizzano il restaurato organo A. Rossi del 1791. Il ciclo di concerti, giunto alla sua terza edizione, si propone di avvicinare il pubblico al mondo dell’organo, strumento definito da W.A. Mozart come “Re degli strumenti”. La rassegna, che include sei eventi, vede la partecipazione di rinomati organisti provenienti da vari paesi europei, tra cui Spagna, Polonia, Germania e Finlandia.

Per il prossimo concerto, si esibiranno l’organista Johannes Skudlik e il Coro dell’Università degli Studi di Perugia, diretto da Marta Alunni Pini. L’ingresso è gratuito, offrendo un’opportunità imperdibile per gli appassionati di musica sacra e per chi desidera scoprire le sonorità uniche di questo strumento in un contesto architettonico di grande fascino.

I successivi appuntamenti della rassegna includono il concerto del Regensburger Kantorei con Roman Emilius all’organo e come direttore, previsto per domenica 26 maggio, e quello di Markku Mäkinen all’organo e Fabio Ciofini al clavicembalo, accompagnati dall’Accademia Hermans, in programma per domenica 2 giugno.