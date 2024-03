Rinviata la Medio fondo del Quasar causa maltempo

Per gli atleti possibilità di trattamenti pre e post gara, ticket colazione e pasta party_L’evento cicloturistico sarà domenica 17 marzo con partenza da e arrivo al Quasar Village

A causa delle previsioni meteo avverse è stata rinviata a domenica 17 marzo la Medio fondo del Quasar, alla sua quarta edizione. L’evento cicloturistico con partenza da e arrivo al Quasar Village di Corciano, inizialmente in programma domenica 10 marzo, è un appuntamento molto apprezzato, prima tappa del percorso Cicloturistico Terre d’Etruria, organizzato in collaborazione con Asd Grifo Bike Perugia, che riesce a coniugare l’attività sportiva con quella turistica, proponendo un percorso che attraversa i territori intorno al Lago Trasimeno e permette così di godere di spettacolari paesaggi.

Sarà possibile iscriversi on line fino a venerdì 15 marzo (costo 25 euro) o il giorno precedente la gara presso il Quasar Village dalle 15 alle 18 (costo 30 euro) e nella giornata di domenica dalle 7 alle 8.10 (costo 35 euro). Sono ammesse a partecipare anche le i-bike. Due i percorsi proposti, uno corto di 60 chilometri (dislivello di 600 metri) e uno medio di 92 chilometri (dislivello di 1600 metri), con una cronoscalata a Sant’Andrea di Sorbello in località Preggio a Umbertide.

Per gli atleti partecipanti sono previsti trattamenti pre e post gara in collaborazione con Quasar Medical center, ticket colazione e un pasta party per tutti all’arrivo. I pacchi gara potranno essere ritirati sabato 9 marzo dalle 15 a 18.

Per quanto riguarda i premi, andranno ai primi tre classificati per categoria nella cronoscalata e alle prime dieci società con il maggior numero di chilometri percorsi. Ci sarà poi un premio speciale per la società con il miglior tempo di cronoscalata dei primi quattro atleti.