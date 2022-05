Grande successo del “Torneo della Pace”, il calcio che unisce

Si è conclusa con successo la settima edizione del Torneo della Pace, già Internazionale Cup, per Rappresentative Nazionali Giovanili Dilettantistiche e club prof Under 16. Il Comune di Corciano ha partecipato gareggiato in quattro partite, due disputate sul campo di Ellera ed altrettante su quello di Mantignana. Una occasione di confronto e scambio con giovani atleti in rappresentanza di Società sportive provenienti non solo dall’Italia ma anche da Lituania, Emirati Arabi, Canada e Romania. A conclusione del Torneo, durante una cerimonia di saluto, Luigi Repace Presidente del Comitato regionale umbro della Figc ha ringraziato tutti gli organizzatori con una targa ricordo.

Per il Comune di Corciano era presente l’assessore Andrea Braconi che ha portato i saluti del Sindaco Cristian Betti e di tutta l’amministrazione comunale, ribadendo l’importanza delle sport come un momento di confronto fra i giovani che va al di là del risultato, perché è importante sviluppare amicizia socialità e fratellanza. “La migliore vittoria – ha ribadito l’assessore – è tornare a stare insieme e condividere la stessa passione per il calcio, indipendentemente da quale sia il luogo di nascita”.