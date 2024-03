Corciano “entra” in Suoni Controvento, ad agosto la musica di Fabrizio Moro

Nuovo annuncio di Aucma che, in vista dell’edizione 2024 di Suoni Controvento, svela un appuntamento che sancisce per la prima volta l’entrata del suggestivo borgo di Corciano fra i Comuni toccati dal festival di arti performative.

Il prossimo 9 agosto al Parco Enzo Milani protagonista del palcoscenico, in occasione del 60esimo Corciano Festival – Agosto Corcianese, sarà Fabrizio Moro con una tappa del suo “Una vita intera Tour 2024”, prodotto e organizzato da Friends & Partners .

«Il concerto di Fabrizio Moro – le parole dell’assessore comunale alla Cultura Francesco Mangano – è l’evento speciale per la 60esima edizione del Corciano Festival, appuntamento al quale stiamo lavorando da settembre insieme alla Pro Loco, per allestire un programma ricco degli elementi che da sessant’anni qualificano l’Agosto Corcianese. La partnership con Suoni Controvento è l’occasione giusta per allargare l’orizzonte del Festival, che, come da tradizione, sarà incentrato sulle mostre, la musica sinfonica, il teatro, la letteratura e le rievocazioni storiche».

Durante il live, Fabrizio Moro emozionerà il pubblico, accompagnandolo in un viaggio musicale attraverso tutti i brani più rappresentativi del suo percorso artistico. Sul palco sarà accompagnato da: Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte. Rtl 102.5 è radio ufficiale del tour.