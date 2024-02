La pianista corcianese Letizia Moretti al “Festival musicale delle nazioni” di Roma

Il prestigioso “Festival Musicale delle Nazioni – concerti del Tempietto” di Roma, vedrà protagonista domenica 25 febbraio alle ore 19.30 , la corcianese Letizia Moretti. Il concerto di musica classica per pianoforte, in duo con il perugino Fabio Afrune si terrà al Teatro Marcello ( Sala Baldini )in Piazza Campitelli n. 9.

Letizia, a soli 25 anni, vanta già un curriculum d’eccezione oltre un’ intensa attività concertistica. Dal conservatorio alla laurea di triennio in pianoforte con il massimo dei voti si è specializzata nello studio di Mozart e Schubert; ha suonato come solista in numerosi e importanti festival italiani, portando la sua musica in città come Lecce, Napoli, Viterbo, Roma, Assisi e tante altre. Il suo ampio repertorio si estende fino al campo della musica contemporanea dove ha eseguito lavori di artisti del calibro di Roman Vlad, Roberto Piana, Pedro Salinas Robles e del compositore bulgaro Krassimir Taskov.

Il festival Musicale delle Nazioni, la cui direzione artistica è a cura del Maestro Angelo Filippo Jannoni Sebastianini, quest’anno compie ben 35 anni di attività ed è una meta molto ambita dagli artisti di tutto il mondo. Proprio qui Letizia Moretti porterà il suo talento , in un magnifico viaggio musicale a 4 mani con il perugino Fabio Afrune, anche lui giovane pianista e concertista perugino di fama internazionale.

Vincitore di numerosi concorsi internazionali e premi prestigiosi come il Premio Roscini, il Prix Gerofi-Baschwitz, Premio Speciale UNESCO, Fabio Afrune è molto attivo nel campo concertistico in particolare quello della musica contemporanea e vanta numerosi brani dedicati e scritti per lui da compositori del livello di Carlo Pedini, Stefano Taglietti, Lusa Monllor e Krassimir Taskov. Ha suonato oltre che in Italia in numerosi paesi come Belgio, Austria, Germania, USA e Thailandia.

Moretti- Afrune è un duo che si è ben consolidato nel tempo , unito dalla passione per la musica classica contemporanea e soprattutto dall’amore per l’attività concertistica.

L’affiatamento tra i due pianisti, unito alla loro raffinata capacità tecnica e alle musiche coinvolgenti dei più grandi autori della storia , accompagneranno il pubblico presente in un entusiasmante viaggio nel tempo. Dalla famigerata sonata in Re maggiore di Mozart, esempio della grande “teatralità” del compositore austriaco, passando per la Suite “ Dolly” del francese Fauré, il viaggio si concluderà in Bulgaria con “ Noveleta e Danza” e la prima esecuzione italiana dei 4 “ Burlesques” di Krassimir Taskov, emerito compositore e pianista bulgaro tra i più importanti dei giorni nostri. I 4 Burlesques sono divertenti quadretti di notevole impegno esecutivo, ispirati alle storie e agli scherzi di “Max e Moritz”, i malefici e birbanti ragazzini del libro di W. Busch.

Letizia Moretti, nonostante la sua pluriennale esperienza si dice sempre fortemente emozionata prima dei suoi concerti e felice di portare la sua passione per la musica classica nel mondo. Per lei, nel cuore al primo posto c’è sempre l’amore per la sua città – Corciano – e racconta: “ dopo aver suonato in giro in molte parti del mondo sarebbe bello poter suonare da concertista anche per i miei concittadini proprio a Corciano”.

Dopo l’evento del 25 febbraio , sono già molti i progetti di Letizia Moretti e di Fabio Afrune. I due continuano a lavorare incessantemente ad un repertorio sempre più ricco ed importante e noi ci auguriamo di averli presto in un concerto per Corciano.

Simona Trentini