I “Giovani Ragionieri del ’73” si riuniscono a Solomeo per celebrare stima e amicizia

Cinquanta anni dopo il loro diploma, un gruppo di ragionieri del “73 si è riunito per un’occasione speciale. In un’atmosfera amichevole e immersa nella natura, hanno organizzato un convivio gastronomico presso il rinomato ristorante Da Walter, situato nella pittoresca cornice di Solomeo.

Questi coraggiosi “irriducibili” ragionieri, noti anche come “Diversamente-Giovani”, hanno scelto di testimoniare alle nuove generazioni i valori di stima e amicizia che vanno oltre le barriere del tempo e dello spazio. Con il loro raduno, hanno voluto comunicare il messaggio universale che alimentare le relazioni umane rende eternamente vivi.

Nonostante il passare degli anni e le molteplici strade intraprese nella vita, i legami tra questi ex-studenti si sono mantenuti saldi nel corso del tempo. Durante la serata, è stato riservato un pensiero speciale a Cesare Gargaglia, uno dei membri del gruppo, che recentemente ha lasciato questa dimensione terrena. La sua memoria è rimasta viva nei cuori di tutti i presenti. L’evento è stato un’occasione per rievocare ricordi, condividere sorrisi e raccontare storie di vita vissuta. Le risate e le emozioni hanno permeato l’atmosfera, mentre i commensali si sono deliziati con le prelibatezze culinarie preparate con cura dal ristorante.