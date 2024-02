Spaccio di droga: ragazzo di 19 anni denunciato dalla polizia locale

Nell’ambito delle attività mirate alla prevenzione e repressione di fenomeni di microcriminalità e degrado, nonché alla lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti, il Nucleo Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Corciano ha recentemente denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia un giovane del 2005 per detenzione ai fini di spaccio. Durante i controlli, il personale del Nucleo ha fermato il ragazzo, il quale ha immediatamente manifestato un atteggiamento nervoso e insofferente.

Tale comportamento ha sollecitato ulteriori approfondimenti da parte degli agenti, che hanno condotto a un esito positivo dell’operazione.

Al controllo, infatti, il giovane è stato trovato in possesso di 17,11 grammi di sostanza stupefacente, identificata come hashish e abilmente occultata. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia per il reato di detenzione ai fini di spaccio.