Agende Rosse, la mantignanese Giuliana Capocchia dona un dipinto alla famiglia di Umberto Mormile

Lo scorso 15 settembre, il Gruppo locale delle Agende Rosse di Borsellino ha ricordato l’educatore Umberto Mormile nel giorno dell’anniversario della sua nascita donando alla famiglia un disegno dell’artista di Mantignana Giuliana Capocchia. Alla fine di una video intervista (vai a questo link) a Stefano Mormile, fratello di Umberto ucciso dalla ‘ndrangheta 11 aprile del 1990, Angela Romano, coordinatrice del gruppo, ha donato alla famiglia Mormile un disegno a matita dell’artista di Mantignana Giuliana Capocchia.

“Il disegno – ha detto Angela Romano – è realizzato da una cara amica, sostenitrice del gruppo e sensibile artista molto conosciuta nel nostro territorio. Giuly, come la chiamiamo, con la sua sensibilità ha voluto contribuire a preservare la memoria di Umberto in un disegno a matita, dono per la famiglia Mormile, rappresentandone le passioni: la musica classica, il teatro di Eduardo, la passione per il suo lavoro, la battaglia dei famigliari per tradurre la verità storica in verità giudiziaria, battaglia simboleggiata dalle fiamme della Giustizia che alte scaturiscono dall’Agenda Rossa di Paolo Borsellino per cancellare depistaggi ed omertà”.