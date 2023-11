Calcio Special: comincia da Ellera il Campionato Interregionale Umbro-Marchigiano di 4 Categoria

Prende il via il Campionato Interregionale Umbro-Marchigiano di “4° Categoria F.I.G.C. D.C.P.S.” organizzato dall’ASD Ellera Calcio. La squadra corcianese, protagonista di una stagione sportiva di successo, ha svolto un ruolo chiave nella promozione del calcio special rappresentando non solo l’Umbria ma anche il comune di Corciano.

Il primo giorno del campionato presso il Campo Sportivo dell’ASD Ellera Calcio “G. Fioroni” a Corciano, sarà un’occasione emozionante. A partire dalle 9:30, si affronteranno squadre come ASD Ellera Calcio, ACD Bastia 1924, USD Superga 48, SSD Nuova Alba, ASD Junior Città di Castello, e ASD Civitanova Marche.

L’ASD Ellera Calcio ha affrontato sfide significative contro squadre professionistiche come Fiorentina, Pisa, Siena, e Livorno, dimostrando una notevole abilità e determinazione. La loro esperienza ha stimolato l’organizzazione del Campionato Interregionale Umbro-Marchigiano, unica iniziativa del genere nella zona.

CONSULTA IL CALENDARIO DEL CAMPIONATO

Il calcio, strumento di inclusione e condivisione, si apre a tutti senza barriere. Con questo spirito, nel 2016, nasce “Quarta Categoria”, il primo torneo nazionale di calcio a 7 riservato a calciatori e calciatrici con disabilità intellettivo-relazionale e patologie psichiatriche. Promosso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) con il sostegno del mondo del calcio, il progetto ha l’obiettivo di offrire a tanti ragazzi la possibilità di vivere la passione per il calcio in un contesto ufficiale.

La peculiarità di “Quarta Categoria” è la formula dell’adozione, con squadre special “adottate” da club professionistici di Serie A, Serie B, Lega Pro e LND, che forniscono kit tecnici ufficiali e promuovono l’interscambio di attività durante l’anno.

Dopo tre anni di crescita esponenziale, nel 2020 nasce la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, un sogno realizzato con l’abbraccio della FIGC al calcio paralimpico. Nel novembre del 2020, “Quarta Categoria” viene premiato come Miglior Progetto Livello Gold nella categoria “BEST DISABILITY INITIATIVE” dagli UEFA Grassroots Awards 2020.