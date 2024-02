Pegaso 2000 accoglie Massimiliano Massolin come nuovo chief evolution platform manager

Pegaso 2000, azienda italiana leader nel settore del Credit Finance, della Finanza Agevolata e del Money Market, annuncia il nuovo ingresso di Massimiliano Massolin in qualità di Chief Evolution Platform Manager, con l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita nel mondo del Banking.

Massimiliano Massolin, laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano, porta con sé oltre vent’anni di esperienza nel settore. Dopo aver iniziato la sua carriera presso Sidi Group nel 1998, ha successivamente ricoperto ruoli chiave in Accenture e Engineering, dove ha guidato l’area Business Service Banking di NEXEN.

Franco Cicogna, AD di Pegaso 2000, ha accolto con entusiasmo l’ingresso di Massimiliano Massolin, sottolineando come la sua vasta esperienza porti una visione matura e approfondita del panorama bancario attuale, integrandosi perfettamente con gli obiettivi aziendali per il futuro.

“È un onore iniziare questa nuova sfida in Pegaso 2000”, ha dichiarato Massimiliano Massolin. “Vedo questa opportunità come un eccitante percorso di crescita che contribuirà allo sviluppo continuo dell’azienda”.

Pegaso 2000, entrata a far parte del gruppo “Dedagroup” dal 2021, si distingue come high tech company, offrendo servizi, consulenza e soluzioni software alle banche e agli istituti finanziari. La sua crescita graduale e consolidata si basa sullo sviluppo di piattaforme modulari e integrate, supportate da servizi di consulenza e BPO, e sull’integrazione delle tecnologie all’avanguardia, come la Generative AI e la Blockchain.