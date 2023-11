L’amministrazione comunale saluta la dipendente Marina Fiorelli, fra poche ore in pensione

“Abbiamo invitato al consiglio comunale Marina Fiorelli. Essendo questo un consiglio abbastanza rinnovato vi ricordo chi è e perché oggi l’abbiamo invitata qui. Fino a domani è una dipendente di questo Comune come lo è stata negli ultimi 28 anni. Fino a domani… poi la pensione”. Così Lorenzo Pierotti, Sindaco di Corciano, ha aperto l’incontro, nella sala del Consiglio “Alessandro Truffarelli” convocato per salutare Marina Fiorelli, che dopo i primi anni all’ufficio anagrafe è stata per 23 anni lo staff di supporto al Sindaco.

“Per 23 anni – ha proseguito Pierotti – ha aiutato e supportato con tanta pazienza, entusiasmo e umanità i vari sindaci e assessori che si sono succeduti in tante consiliature. Ha parlato con migliaia di cittadini sempre con garbo ed educazione aiutando il Sindaco e gli amministratori a gestire i rapporti con il territorio in maniera a dir poco eccellente. Sotto il profilo umano- ha aggiunto – posso testimoniare personalmente le grandi doti umane che hanno caratterizzato il suo agire quotidiano”. Senza nascondere l’emozione e rivolgendosi ad una altrettanto emozionata Marina, Pierotti ha ribadito “sono 10 anni che ci vediamo praticamente tutti i giorni, mi hai visto entrare che ero un ragazzino, più o meno dell’età di tuo figlio”.

“Ne abbiamo passate tante, così tante che è davvero impossibile ricordarle tutte. Proprio qualche giorno fa ricordavamo alcuni degli episodi più simpatici. Insieme abbiamo riso, abbiamo pianto, ci siamo confidati, abbiamo condiviso gli acciacchi dei nostri genitori e ci mostravano orgogliosi le foto di mia figlia e di tuo nipote. Per quanto sono e siamo contenti per te, per il tuo meritato collocamento a riposo, con grande egoismo invece siamo davvero dispiaciuti perché un supporto come te sarà impossibile da sostituire. La tua umanità, la tua educazione e soprattutto la tua conoscenza del nostro territorio e dei nostri cittadini sono stati preziosi e davvero unici”. “Nonostante questo, – il passaggio finale – il bene che ti vogliamo supera il nostro egoismo, dunque, dopo aver svolto un ruolo chiave in questo ente per tanti anni, cara Marina, goditi a tempo pieno la tua splendida famiglia”.