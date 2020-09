“Il Borgo dei Borghi”, Corciano selezionato da Rai3 per rappresentare le eccellenze umbre

Straordinaria occasione di visibilità per Corciano, unico borgo umbro selezionato da Rai Tre per partecipare al programma “Il Borgo dei Borghi che verrà trasmesso all’interno del noto programma di viaggi e culture “Alle Falde del Kilimangiaro”. La trasmissione andrà in onda a partire da domenica1 novembre per 20 appuntamenti a cadenza settimanale, dalle 15.05 alle 18.30.

La redazione ha già reso noto agli uffici comunali che le riprese in esterna con i droni sono previste dopo il 21 settembre mentre dal 3 al 5 ottobre la troupe filmerà la sfida vera e propria; il tutto ovviamente nel rispetto del Protocollo condiviso inerente le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 ai sensi del DPCM del 14 marzo 2020. Il “Borgo dei Borghi” è una gara, giunta ormai all’8°edizione che oltre a stimolare lo spirito di competizione, punta a mostrare, valorizzandoli, i territori più belli della penisola.

Non a caso le selezioni vengono effettuate in sinergia con il Club dei Borghi Più Belli d’Italia. Per vincere la competizione televisiva – dallo share dell’8.3% con 2milioni di telespettatori – è però necessaria la collaborazione del pubblico da casa, chiamato a votare su una pagina internet. La classifica finale e la conseguente proclamazione del Borgo dei Borghi 2020, verrà rivelata durante una prima serata sempre su Rai Tre domenica 4 aprile 2021. Corciano, diventando quind testimonial dell’Umbria intera chiama a raccolta tutti suoi abitanti: il giorno della messa in onda, nessuno faccia zapping!!!

Monica Rosati

Ufficio Stampa Comune di Corciano