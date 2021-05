Riapre la ricicleria di Mantignana, Caponi: “Ancora più efficiente il centro di raccolta”

“Esprimiamo grande soddisfazione per la realizzazione di questi lavori di ammodernamento, che renderanno ancora più efficiente il centro di raccolta di Mantignana”, Così l’assessore all’ambiente del Comune di Corciano, Carlotta Caponi, ufficializza la riapertura, sabato 15 maggio, della Ricicleria di Mantignana, dopo uno stop protrattosi per 2 mesi e mezzo. I lavori di straordinaria manutenzione e di adeguamento alle best practices previste dalla normativa di riferimento, realizzati da TSA, hanno riguardato essenzialmente la pavimentazione, il rifacimento della recinzione e della tettoia relativa ai rifiuti pericolosi e l’impianto per il trattamento delle “acque di prima pioggia”.

“Un doveroso ringraziamento – sottolinea l’assessore – a tutti i nostri cittadini per aver atteso pazientemente questo periodo e per il disagio di doversi recare alla ricicleria di Ellera. Allo stesso modo, un sentito grazie alla Trasimeno Servizi Ambientali Spa – conclude Caponi – per la sempre fattiva collaborazione con la nostra Amministrazione”.