Il prof influencer Vincenzo Schettini al Quasar Village di Corciano

La direttrice Tiziana Zetti auspica che “il centro commerciale possa diventare sempre più un luogo di scambio e diffusione della cultura, oltre lo shopping” – Domenica 5 novembre dalle 15.30 meet & greet con il professore di Fisica più amato del web

Domenica 5 novembre il centro commerciale Quasar Village di Corciano ospita Vincenzo Schettini, autore del libro di successo ‘Ci vuole un fisico bestiale’. Dalle 15.30, il professore di Fisica più amato del web sarà al centro commerciale di proprietà di PAC 2000A Conad per incontrare i fan e firmare le copie del libro in cui racconta ‘i fisici più pop della storia’, tutti dei veri e propri influencer con moltissimi follower ed hater, personaggi che hanno condizionato il pensiero della loro epoca e ancora oggi ne influenzano il nostro. Vincenzo Schettini ha deciso di raccontare la sua materia attraverso le storie di chi ha fondato la fisica moderna offrendo un viaggio originale nello spazio e nel tempo con Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Isaac Newton, Marie Curie, Enrico Fermi, Albert Einstein e Stephen Hawking. “La sua è una prospettiva unica sulla Fisica e dimostra come la scienza si può trasformare in un’affascinante forma di intrattenimento – ha dichiarato Tiziana Zetti, direttrice del Quasar Village –. Averlo come ospite, quindi portare un professore di Fisica in un centro commerciale, ci è sembrato un modo per rendere la scienza più accessibile a tutti in un luogo diverso dalla scuola, perché il centro commerciale è ormai un luogo di incontro e aggregazione, anzi auspichiamo che possa diventare sempre più un luogo di scambio e diffusione della cultura, andando oltre lo shopping”.