Piogge e rischio vento, l’allerta ProCiv per il 3 novembre

Domani 3 novembre anche l’Umbria si prepara ad affrontare condizioni meteorologiche avverse. Sono previste precipitazioni sparse, talvolta accompagnate da rovesci e temporali, che dovrebbero attenuarsi nel corso del pomeriggio e della sera. Nel corso della giornata, si verificheranno venti di burrasca con raffiche di burrasca forte o tempesta, soprattutto nelle aree appenniniche, ma con un progressivo miglioramento nel corso della seconda parte della giornata. Inoltre, si avrà una sensibile diminuzione delle temperature massime.

Il livello di rischio vento è classificato come arancione, con possibili danni alle coperture degli edifici abitativi e produttivi, alle strutture di pertinenza delle abitazioni, agli immobili produttivi e alle infrastrutture provvisorie. Ci sono previste limitazioni o interruzioni della circolazione stradale, della navigazione lacustre e possibili cadute di rami, alberi e pali della segnaletica stradale e pubblicitaria. Inoltre, potrebbero verificarsi sospensioni dei servizi di erogazione di fornitura elettrica e telefonica, insieme a possibili interruzioni dei servizi degli impianti di risalita nelle località sciistiche.

Il rischio idrogeologico dovuto ai temporali è classificato come giallo, con un pericolo occasionale per la sicurezza delle persone e il potenziale per perdite umane dovute a cause incidentali. Si prevedono allagamenti di locali interrati e a pian terreno lungo le vie potenzialmente interessate da deflussi idrici, danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, temporanee interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in alcune zone e danni alle opere idrauliche e di difesa delle sponde.

In caso di fenomeni temporaleschi, si potranno verificare ulteriori danni alle coperture e alle strutture provvisorie a causa di forti raffiche di vento, caduta di rami, alberi e abbattimento di pali, danni alle colture agricole e rischi di incendi e lesioni da fulminazione.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla situazione, è possibile consultare il sito web della Protezione Civile della Regione Umbria: www.regione.umbria.it/protezione-civile. Si consiglia a tutti i cittadini di prestare attenzione alle misure di sicurezza e di rimanere informati sulle condizioni meteorologiche in evoluzione.