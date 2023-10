Innova Retail Award 2023 premia il Quasar Village per l’Asilo+ rivolto ai dipendenti

Un riconoscimento all’innovativo progetto del centro commerciale perugino – Inaugurato anche un nuovo servizio di lavanderia e deposito bucato in 72 ore

Il centro commerciale Quasar Village di Ellera di Corciano e il gruppo Ethos a cui appartiene hanno ottenuto importanti riconoscimenti in occasione dell’Innova Retail Award 2023 che si è tenuto a Milano il 24 ottobre, dedicato ai progetti innovativi delle aziende retail in grado di generare valore aggiunto.

In particolare, nella categoria centri commerciali è risultato vincitore il gruppo Ethos per il programma di loyalty ‘Apperò’. Un sistema, dotato di tecnologie di intelligenza artificiale e mobile engagement, che ha permesso di creare una piattaforma Crm (Customer Relationship Management) costantemente aggiornata, a disposizione dei centri commerciali, offrendo un’analisi statistica sulla propria clientela e sulle sue abitudini di shopping. Sempre nella stessa categoria, una menzione speciale è stata ottenuta dal Quasar Village per il progetto dell’Asilo+. Questo servizio nido, pensato per bambini dai 3 mesi ai 3 anni, è rivolto a tutte le famiglie dei dipendenti dei punti vendita del Quasar Village, della proprietà e del Comune di Corciano, con i quali è stata stipulata una convenzione. Le caratteristiche del progetto sono: approccio green, ambientamento svedese con eco-arredamento e un metodo Reggio Children per l’insegnamento (metodo didattico che pone al centro il bambino visto come soggetto attivo e pensante).

E sempre a proposito di innovazione, il cento commerciale Quasar Village ha recentemente introdotto un nuovo servizio di deposito bucato e lavanderia chiamato Bloomest Locker. Un sistema che cerca di conciliare le esigenze personali, il benessere e gli elevati standard di vita dei clienti con il poco tempo libero e i frenetici ritmi che la società moderna impone. Bloomest è, innanzitutto, una lavanderia intelligente del gruppo Miele, mentre il nuovo servizio Bloomest Locker permette di depositare i capi in appositi armadietti situati nel centro commerciale: entro 72 ore i capi vengono lavati, asciugati, piegati e riposti nell’armadietto, con l’utente che riceve una notifica sul proprio smartphone non appena sono pronti per il ritiro. “È un servizio che abbiamo pensato proprio per offrire comodità, togliere pensieri e far riscoprire il valore del tempo libero – hanno spiegato i promotori del progetto –. Oltre a questo, ci distinguiamo per l’elevato standard di qualità grazie alla combinazione di tecnologia ed efficienza tedesca, unita a detergenti professionali formulati in laboratorio”.