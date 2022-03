Strasimeno, all’ultramaratona anche gli atleti dei L’Unatici

La squadra dei L’Unatici Ellera Corciano è stata protagonista alla ventesima edizione della “Strasimeno”, che domenica ha animato le strade circostanti al bacino umbri con centinaia di podisti. Corsa e solidarietà per il gruppo presieduto da Anna Maria Falchetti, che ha presentato nell’occasione l’abbinamento con la Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue), per promuovere ancora di più la cultura della donazione, ritenendo che “il podismo possa essere una delle discipline sportive attraverso cui poter diffondere l’abitudine a donare, sia per uno spirito di volontariato ed anche salutare”. Una collaborazione destinata a svilupparsi in varie direzioni.

“Per noi è stata una soddisfazione vedere la Fidas Umbria essere protagonisti in questa manifestazione – ha detto il vicepresidente di Fidas Umbria, Raffaele Brullo – visto che dalla nostra nascita in Umbria nel 2021 ci stiamo impegnando con tutte le nostre forze per promuovere la donazione di sangue. L’auspicio è che questo sia solo il primo di una lunga serie di eventi e manifestazioni in cui potremo partecipare e coinvolgere più persone possibili nel donare”. Per la squadra con sede ad Ellera erano in gara Gianluca Persano, Egidio Tinarelli, Fabrizio Tini, Luca Renzi, Maria Cristina Draoli, Laura Ferrata, Laura Gargaglia, Marco Parretti, Giuseppe Caforio, Michele Belia, Michele Orli, Luca Aiello, Michele Caldarelli, Antonello Menconi e Donatella Tonini.

La folta partecipazione alla gara da parte dei L’Unatici conferma quindi la crescita di questa simpatica ed effervescente realtà sportiva, che ha nella socializzazione e nel divertimento i suoi aspetti fondamentali, andando ovviamente anche oltre le realtà di Ellera e del corcianese. Tra gli obiettivi societari (per informarsi sulle adesioni infoline 3289811968) rimane fermo tuttavia quello di sviluppare e consolidare l’attività podistica nel territorio, dando la possibilità agli appassionati della zona di poter gareggiare difendendo i colori del proprio territorio, che può rappresentare un motivo in più per avere lo stimolo giusto a cimentarsi nel podismo.