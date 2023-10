Cade da dieci metri e muore, incidente sul lavoro a Corciano

Un uomo di 57 anni, italiano, è morto oggi pomeriggio a Corciano nella zona di Taverne, in seguito a un incidente sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era intento ad eseguire lavori di tinteggiatura sul tetto di un’azienda edile quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato al suolo da un’altezza di circa dieci metri.

Il cinquantasettenne, nonostante sia stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. Sul posto è intervenuto personale della polizia di Stato di Perugia. Presenti anche il pubblico ministero e il personale dell’ufficio prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro.

Sono in corso approfondimenti finalizzati a ricostruire le cause e la dinamica dell’accaduto.