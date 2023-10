Corciano “Comune italiano d’eccellenza”, premio ritirato in Senato

“Sono orgoglioso di aver avuto la possibilità di rappresentare la comunità corcianese durante la premiazione al Senato della repubblica”. Così il Presidente del Consiglio Comunale Andrea Bacelli al rientro dalla cerimonia conclusiva del Premio Ambasciatori Nazionali Comunitaliani & D’Eccellenza tenutasi nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica nell’ambito della quale ha ritirato il riconoscimento “Comune italiano d’eccellenza” conferito a Corciano.

L’ iniziativa, organizzata dall’associazione nazionale Liber con l’intento di riconosce il merito dei Comuni, delle imprese e degli enti italiani capaci di incidere sul benessere delle rispettive comunità, è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Corciano ha partecipato con il progetto ‘ECO-rciano’ – ha spiegato Bacelli – una importante riqualificazione ambientale del meraviglioso parco di Monte Malbe che è stata portata avanti e che proseguirà da parte dell’attuale amministrazione comunale. Il progetto – ha aggiunto – aveva già avuto un importante riscontro nel territorio corcianese e in quelli limitrofi, come testimoniano il gran numero di visite da parte di grandi e bambini”. Corciano non è stato l’unico Comune umbro adottenere un riconoscimento. “I comuni premiati sono stati 57 in tutta Italia – dice ancora il Presidente – i miei complimenti al Comune di Narni, altro Comune Umbro selezionato oltre il nostro, che arrivando addirittura tra i primi 5 è stato riconosciuto “Ambasciatore Nazionale”