“Il Favoloso Gianni”: un’antologia murale in 21 pannelli alla biblioteca comunale di Corciano

Dal 24 al 28 ottobre, presso la Biblioteca Comunale “G. Rodari” di Corciano, verrà esposta la mostra “IL FAVOLOSO GIANNI: Antologia muraria” con poesie e filastrocche illustrate di Gianni Rodari. Questa esposizione rappresenta un tributo all’intellettuale attento all’educazione e al mondo dei bambini. Si tratta di copie originali di un’Antologia muraria con poesie e filastrocche di Gianni Rodari su 21 pannelli colorati, accompagnate dai bellissimi disegni illustrati da Paola Rodari, realizzati negli anni ’80. La proprietaria, la Prof.ssa Fiorenza Morighi, mette gentilmente a disposizione della biblioteca quest’opera, che acquistò nel 1980 per sua figlia in occasione di un evento a Roma organizzato dal Coordinamento Genitori Democratici (ONLUS fondata nel 1976 da Marisa Musu e Gianni Rodari, ispirata ai valori di laicità, democrazia, libertà e uguaglianza della Costituzione).

Gianni Rodari è stato un intellettuale poliedrico, non solo scrittore per ragazzi (l’unico italiano ad aggiudicarsi il premio Andersen, nel 1970), ma anche un maestro, giornalista, pedagogista, grande divulgatore e attivista politico. Negli anni Sessanta e Settanta, ha partecipato a conferenze e incontri nelle scuole con insegnanti, bibliotecari, genitori e alunni. È proprio da questi incontri che, nel 1973, è nata “Grammatica della fantasia”, un punto di riferimento per quanti si occupano di educazione alla lettura e di letteratura per l’infanzia.

A Corciano, Rodari visitò le scuole Elementari di OLMO e CHIUGIANA nel periodo 1967-1970, come testimoniano scritti, articoli dell’epoca e una breve corrispondenza del Natale del 1967 esposta nella biblioteca locale.

La mostra sarà aperta al pubblico nel pomeriggio e offrirà letture di filastrocche, storie e giochi di parole di “G. Rodari,” che raccontano una realtà sempre attuale, descrivendo sentimenti genuini e geniali. Sabato 28, dalle 10:30 alle 12:00, si terrà l’evento conclusivo “GRAZIE GIANNI” con una breve introduzione all’autore a cura di Antonella Giacon e un laboratorio creativo in cui piccoli e grandi potranno lasciare un pensiero o un disegno di ringraziamento al grande maestro della fantasia.

Questo evento, di notevole interesse culturale, sociale e ricreativo, è completamente gratuito e si inserisce tra le iniziative a tema della Biblioteca Comunale “G. Rodari” di Corciano, a ricordo dei “50 anni” dall’uscita della prima edizione del saggio letterario per ragazzi di G. RODARI, “Grammatica della fantasia,” pubblicato nel 1973 da Einaudi Editore.