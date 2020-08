Ultimo saluto a Carlotta Martellini a Solomeo: “Era sempre al servizio degli altri e della comunità”

E’ stato celebrato questa mattina nella chiesa di San Bartolomeo a Solomeo il funerale di Carlotta Martellini, la giovane deceduta a Mykonos in seguito ad un terribile incidente d’auto. Tanti i giovani intervenuti alla funzione celebrata da Don Alessandro Passerini che ha ricordato le innumerevoli qualità di Carlotta: “il suo sorriso, la sua modestia e il suo atteggiamento sempre al servizio dei compagni e della comunità di Solomeo”. Alle esequie sono intervenuti anche il sindaco di Corciano Cristian Betti e l’assessore del comune di Perugia Luca Merli, mentre il cantante e amico Andrea Bocelli ha inviato uno scritto molto sentito alla famiglia. Commoventi e strazianti i ricordi delle tante amiche della giovane. Fuori dalla chiesa tanti palloncini bianchi e uno striscione con la scritta “E come le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose”.

Carlotta sarà sepolta nel cimitero di Solomeo.