Romeo e Giulietta di Shakespeare debutta al Teatro di Cucinelli per la regia del compianto Gigi Proietti

La stagione teatrale 23/24 del Teatro Cucinelli di Solomeo si apre con un evento eccezionale: la rappresentazione di “Romeo e Giulietta,” il capolavoro di William Shakespeare, diretto da Gigi Proietti, istrionico attore e regista che ci ha lasciato tre anni fa. Questa produzione torna in tournée dopo 20 anni dal suo debutto, e il Teatro Cucinelli sarà la sua prima tappa. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 27 ottobre alle ore 21 e sabato 28 ottobre alle 18, promettendo un’esperienza straordinaria di amore, passione e tragedia. Gigi Proietti, con la sua visionaria regia, aveva dato vita a questa epica storia d’amore in modo unico ed emozionante, mescolando abilmente elementi classici con una prospettiva contemporanea.

Nelle parole lasciateci da Gigi Proietti, questa nuova versione di “Romeo e Giulietta” rappresenta un’opportunità per esplorare nuovi aspetti della storia, un ritorno per rivedere e sviluppare idee rimaste inesplorate. Il regista aveva deciso di ambientare la prima parte della storia ai giorni nostri, introducendo elementi moderni come il rap e il rock. La festa a casa dei Capuleti diventa un ballo in maschera, un luogo dove il pubblico può riflettere sulla storia e sull’amore in un contesto contemporaneo.

Ma la produzione non si ferma qui; successivamente, la musica cambia e ci trasporta in un’epoca passata, rigenerando il mito di Romeo e Giulietta. La storia si ripete, ma il tragico destino rimane invariato. Questa produzione mette in luce la spaccatura generazionale, con giovani attori che incarnano i ruoli principali, sottolineando il divario tra le generazioni.

Questa rappresentazione di “Romeo e Giulietta” promette di offrire una visione unica di un classico intramontabile, mescolando il passato e il presente in un affascinante racconto teatrale.